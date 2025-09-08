«Как вор ночью»: экс-министр Украины раскрыл детали побега в Польшу

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что был вынужден тайно бежать из страны, сравнив свой побег с ночными действиями вора. Причиной он назвал запрет властей на выезд для бывших высокопоставленных дипломатов. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам экс-министра, формальный запрет на выезд мужчин призывного возраста не является настоящей причиной. Кулеба уверен, что президент Зеленский и его команда намеренно блокируют бывших чиновников, опасаясь критики своей политики за рубежом. Позднее пресс-служба политика опровергла информацию о бегстве, назвав его выезд служебной командировкой.

На фоне этого скандала в украинской Раде появился новый законопроект. Премьер-министр Юлия Свириденко предложила ввести уголовную ответственность до трех лет тюрьмы за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Ранее сообщалось о томм, что украинцам посоветовали запасаться полуфабрикатами и фонариками.