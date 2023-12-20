Захарова сравнила власти ФРГ с Гринчем

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила власти Германии с главным героем фильма «Гринч – похититель Рождества» за обещание конфисковать новогодние и рождественские подарки из РФ на таможне. Об этом она сообщила в среду, 20 декабря, на брифинге. Ее слова приводят РИА Новости.

В фильме 2000 года, в котором роль злодея Гринча – зеленого существа, исполнил канадский актер Джим Керри, Гринч делал все, чтобы насолить жителям города Ктоград в преддверии Рождества. Он устраивал различные злодеяния и смеялся над этим.

«То, что происходит в Германии, напоминает фильм «Гринч – похититель Рождества». У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма», – сказала Захарова.

Накануне немецкие таможенники опубликовали на своем сайте напоминание о том, что ввозить из России новогодние подарки нельзя. Это связано с санкциями против Москвы. В противном случае такие посылки будут конфисковывать или арестовывать.