Захарова: США показали отношение к людям своим вето в ООН по резолюции по Газе

Соединенные Штаты демонстрируют, как они относятся к ценности человеческих жизней, когда блокируют призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Свое мнение она озвучила во время выступления на радио Sputnik. Захарова указала, что своим вето в Организации Объединенных Наций, которые было наложено на прекращение боевых действий, Америка показала всем, что ей чужда ценность жизней простых людей.

«США блокируют призыв к прекращению огня. Вот их отношение к людям, не к людям одной национальности, вообще к людям», - подчеркнула она.

Захарова добавила, что ситуация в секторе Газа не имеет никакого другого решения, и это ясно уже очень многим в мире. В то же время США толкают данный регион к продолжению войны.

Ранее Захарова назвала истеричной реакцию Белого дома на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Правительство США уличили во лживости, и поэтому оно пытается не дать услышать всем голос правды