Захарова: США ведут войну с Россией еще с 1948 года
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Соединенные Штаты действуют согласно своей официальной доктрине, по которой они ведут войну с россиянами с 1948 года. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привели «Известия».
Захарова напомнила, что Америка через три года после завершения Второй Мировой войны приняла специальную директиву, по которой считается, что США воюют с Россией.
«18 августа 1948 года Совет безопасности США принял директиву 20/1, которая называлась следующим образом: «Цели США в войне против России», - указала она.
Дипломат добавила, что согласно данному документу, Америка воюет с Россией уже на протяжении 76 лет.
Ранее Захарова с иронией отнеслась к заявлению Байдена по поводу его выхода из предвыборной гонки. Она отметила, что президент сообщил, что уходит, но не уточнил при этом, куда именно.