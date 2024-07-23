Захарова: США ведут войну с Россией еще с 1948 года

Соединенные Штаты действуют согласно своей официальной доктрине, по которой они ведут войну с россиянами с 1948 года. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привели «Известия» .

Захарова напомнила, что Америка через три года после завершения Второй Мировой войны приняла специальную директиву, по которой считается, что США воюют с Россией.

«18 августа 1948 года Совет безопасности США принял директиву 20/1, которая называлась следующим образом: «Цели США в войне против России», - указала она.

Дипломат добавила, что согласно данному документу, Америка воюет с Россией уже на протяжении 76 лет.

Ранее Захарова с иронией отнеслась к заявлению Байдена по поводу его выхода из предвыборной гонки. Она отметила, что президент сообщил, что уходит, но не уточнил при этом, куда именно.