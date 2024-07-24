Захарова связала слова Зеленского о прекращении конфликта с ситуацией в США

Заявление президента Зеленского о необходимости скорейшего урегулирования украинского конфликта напрямую связано с предстоящими выборами в Соединенных Штатах. Так считает официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она высказалась об этом в эфире радиостанции «Спутник».

Захарова отметила, что вся риторика главы украинского правительства тесно связана с электоральными циклами в Америке.

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая», - указала она.

Она добавила, что все заявления Киева надо рассматривать именно в таком контексте. Захарова также подчеркнула, что на искренность Зеленского в таком вопросе рассчитывать никак не стоит.

Ранее Мария Захарова заявила, что отсчет войны, которую США ведут с Россией, стоит вести с 1948 года. Именно тогда американское правительство издало директиву, в названии которой закреплен факт войны.