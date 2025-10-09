Захарова связала угрозы Зеленского с передозировкой веществами

Резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес российских регионов могут быть следствием употребления наркотических веществ. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы украинского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Марии Захаровой, неадекватные угрозы украинского лидера в адрес Курской и Белгородской областей свидетельствуют о его состоянии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что причиной подобных заявлений могла стать передозировка психоактивными веществами.

Поводом для такой реакции стали слова Зеленского о возможном отключении электроэнергии в двух российских регионах. Ранее украинский лидер заявил, что такие действия станут ответом на удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

