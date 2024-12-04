В рядах боевиков, действующих на северо-западе Сирии, наблюдается значительное количество иностранцев, включая представителей стран постсоветского пространства. Не обошлось и без «украинского следа», как заявила на последнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, о чем сообщили «Ведомости».

Этот вывод основан на информации о сотрудничестве киевских спецслужб с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которая включает передачу беспилотников и обучение их использованию.

Захарова подчеркнула, что действия террористических структур усугубили и без того критическую ситуацию в Сирии. Она выразила сомнения в том, что они бы решились на подобные террористические акты без подстрекательства и комплексной поддержки извне, что направлено на подрыв стабильности в стране и создание новых конфликтов.

«По отработанной теперь уже, как мы видим, тактике мирные жители используются в качестве живого щита, используются террористами», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова заявляла, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней.

*признана террористической и запрещена в России.