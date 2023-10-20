Соединенные Штаты постоянно утверждали, что борются за свободу и демократию. Оказывается, все это время они просто действовали по расчету.

Джо Байден в своем выступлении заявил, что вложения в Украину являются «мудрой инвестицией». Она необходима и выгодна для безопасности страны. Официальный представитель МИД РФ раскритиковала эти слова. Она напомнила, что США постоянно говорили, что борются за демократию и свободу. Теперь выясняется, что все делалось по расчету.

«Мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями. «Ничего личного, просто бизнес», - подчеркнула Мария Захарова в своем микроблоге.

Она добавила, что чужие потери и издержки никогда не волновали Белый дом, так как войны происходили не на американской территории.