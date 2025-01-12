Захарова уличила США в лицемерии за привлечение заключенных к тушению пожаров в Калифорнии

В штате Калифорния власти привлекли к тушению пожаров в Лос-Анджелесе заключённых. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отметила, что это один из множества примеров, наглядно демонстрирующих лицемерие Соединённых Штатов. В своем сообщении в Telegram-канале дипломат напомнила, как представители США регулярно критиковали Китай за использование принудительного труда.

В частности, тогда обсуждалась тема заключенных. В ответ на эти действия Вашингтон ввёл санкции в отношении Китая, сообщила Захарова.

«Мы не потерпим компании, которые используют принудительный труд и нарушают права человека ради получения прибыли», — процитировала Захарова тогдашнее заявление Вашингтона.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2022 и 2023 годах Соединённые Штаты Америки ввели запрет на ввоз продукции, которая, по их мнению, была изготовлена с применением труда заключенных.

«В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключенных при тушении пожаров? Как же надоело это мракобесное лицемерие», — написала Захарова.

Напомним, страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что российские исполнительница Анжелика Варум и ее супруг, певец и композитор Леонид Агутин могут потерять жилье из-за пожаров в Лос-Анджелесе.