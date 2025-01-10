Огонь сжег миллиарды долларов: какие звезды Голливуда остались без жилья из-за пожаров в Калифорнии

Страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пэрис Хилтон и Хантер Байден

Американская модель и актриса Пэрис Хилтон лишилась дома за 8,4 млн долларов, расположенного в Малибу — на западе округа Лос-Анджелес. В своем Instagram* звезда призналась, что испытывает боль после потери особняка. Дом актера и комика Билли Кристала сгорел в Пасифик-Палисейдс. Вместе с женой и детьми он жил здесь с 1979 года, пишет американский журнал The Hollywood Reporter.

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Огонь уничтожил дом в Малибу, в котором проживал сын Байдена Хантер, стоимостью порядка 4,2 млн долларов. Байден-младший снимал особняк за 15,8 тысяч долларов в месяц. В зону эвакуации населения из-за лесного пожара также попал дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов. Особняк площадью 350 кв. м приобрел муж политика — адвокат Дуглас Эмхофф — в 2012 году.

Энтони Хопкинс и Белла Хадид

Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом звезды «Молчания ягнят» Энтони Хопкинса, купленный в 2021 году за шесть млн долларов. Актер Джеймс Вудс, известный по фильму «Однажды в Америке», также потерял жилье. На фоне разрушений в Лос-Анджелесе он призвал к трибуналу над губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Разрушенными огнем оказались пляжный дом композитора Дайаны Уоррен, резиденции актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Спенсера Пратта, актрисы Анны Фэрис. Особняк за 6,5 млрд долларов потеряли звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и ее муж — актер Адам Броди. Без жилья остался главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик, арендовавший сгоревший в Калифорнии дом. Также в Лос-Анджелесе сгорел особняк, в котором провела детство модель Белла Хадид. Фотографиями пепелища она поделилась в Instagram*.

Фото: [ соцсети ]

Бен Аффлек и Марк Хэмилл

Голливудским звездам пришлось экстренно покидать свои дома в Лос-Анджелесе. Эвакуировался актер и бывший возлюбленный Дженнифер Лопес Бен Аффлек, он также помог уехать своей экс-супруге Дженнифер Гарнер. После возвращения в Пасифик-Палисейдс Аффлек удивился, что его особняк за 20,5 млн долларов уцелел. Из дома в Малибу вместе с женой и собакой бежал актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильме «Звездные войны».

Эксперты уже оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 50 млрд долларов. Американский телеканал NewsNation сообщил, что одного из предполагаемых виновников пожаров в Лос-Анджелесе задержали. В настоящее время правоохранительные органы расследуют дело пожаре «Кеннет» как поджог.

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