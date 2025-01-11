Агутин и Варум могут остаться на улице из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Российские исполнительница Анжелика Варум и ее супруг, певец и композитор Леонид Агутин могут потерять жильё из-за пожаров в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, пишет издание aif.ru.

По имеющимся данным, апартаменты Варум и Агутина, стоимость которых оценивается в диапазоне от 3 до 6 млн долларов, расположены на побережье Тихого океана.

Также сообщается, что еще одни апартаменты Варум и Агутина находятся на первой линии в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association. Стоимость этой квартиры превышает 6 млн долларов.

В AccuWeather также уточнили, что ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 150 миллиардов долларов. Кроме того, стало известно, что число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось с пяти до десяти человек.

Напомним, страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».