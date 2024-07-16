Захарова выложила кадры прилета Лаврова в аэропорт Нью-Йорка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где он 16-17 июля намерен в рамках российского председательства принять участие в заседаниях Совета безопасности ООН.

Снимок с российского самолета с главой МИД РФ на борту выложила в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в НЙ для участия в заседаниях Совбеза ООН в рамках российского председательства», — подписала фото она.

Напомним, с 1 июля нынешнего года председательство в Совете безопасности ООН сроком на месяц перешло к Российской Федерации.