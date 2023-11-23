Захарова высказалась о готовности России к диалогу с Аргентиной
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной. В интервью РИА Новости, она сообщила, что российская сторона готова к сотрудничеству с аргентинской в обсуждении международных проблем.
«Исходим из того, что в настоящее время идет формирование нового аргентинского правительства, которому предстоит на практике реализовать программу решений непростых проблем, стоящих перед этой страной», – сказала Захарова.
Так она прокомментировала недавние сообщения западных СМИ. По информации прессы, новый президент Аргентины Хавьер Милей успел провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что Аргентина в своей столице Буэнос-Айресе готова принять многостороннюю встречу «Украина – Латинская Америка».
Захарова также добавила, что Россия открыта к полному диалогу с Аргентиной по различным вопросам – как по международным, так и по двусторонним.
20 ноября стало известно, что 53-летний лидер политической коалиции «Свобода наступает» Милей одержал победу на выборах президента Аргентины. За него свои голоса отдали более 52% граждан. Его соперник – министр экономики Аргентины Серхио Масса больше 47% голосов.