Захарова высказалась о роли США в урегулировании украинского кризиса

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что будущее переговоров и возможные решения конфликта на Украине будут зависеть от действий президента США Дональда Трампа и его команды. Таким мнением она поделилась на брифинге, передает РИА Новости.

Захарова отметила, что сейчас ситуация остается неопределенной. Отсутствие четкости в планируемых шагах не позволяет делать какие-либо прогнозы относительно перспектив мирного разрешения конфликта.

«Рассуждать о перспективах переговорах или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно... Будем ориентироваться на конкретные шаги и действия», — отметила Захарова.

Трамп в своей предвыборной кампании заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине в ближайшее время после переизбрания президентом США. Он также говорил о желании обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в администрации Дональда Трампа возникли противоречия по урегулированию конфликта на Украине.