В субботу, 13 июля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью журналу Time сообщил, что Стокгольм прекратил дело о подрывах в 2022 году газопроводов «Северный поток» в Северном море у берегов Дании.

Кристерссон не стал распространяться о подробностях проведенного расследования и его конкретных результатах, отметив лишь, что обвинить в содеянном, по сути, некого.

«Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и следователи заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сказал шведский премьер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала все сказанное Кристерссоном. По словам дипломата, причина такой правовой апатии кроется в том, что администрация Байдена. являющаяся главным бенефициар теракта, и не скрывал своих планов взорвать газопроводы.