Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что видел на столе у американского президента Джо Байдена доклад о неминуемой гибели Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале с большим сарказмом отнеслась к этому повествованию.

До этого Кулеба выступил с драматической историей о том, как у Байдена на столе лежал доклад от экспертов о гибели Украины в случае ее конфликта с Россией.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — предположила она.

По утверждению Кулебы, он лично видел документ на рабочем столе Байдена еще за два дня до начала специальной военной операции. Якобы в нем разведка, военные, ЦРУ и политики единодушно сошлись во мнении о неминуемой гибели Украины при ее открытом конфликте с РФ.