Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после Евромайдана Украина потеряла свою самостоятельность. Комментарий представителя ведомства посвящен 10-летию начала украинского Евромайдана.

Как отметила Захарова, Украина превратилась в «нищую и вымирающую территорию» после тех событий.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», – отметила Захарова.

Многомесячная акция протеста в центре Киева, устроенная, как неоднократно указывали официальные лица России Западом с целью дестабилизации политической обстановки на Украине, проходила с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. Евромайдан стал ответом политических элит на приостановку правительством страны процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Евромайдан привел к конфликту на Донбассе, в результате чего были образованы ДНР и ЛНР, чьи жители выразили протест в связи со свержением президента Украины, а также поддержали сотрудничество с Россией.