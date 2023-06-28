Захарова заявила, что финансирование со стороны Запада разрушает независимость Украины

Официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова заявила, что западные страны разрушают суверенитет Украины, финансируя государство. Такое мнение она высказала в ходе своего выступления на брифинге в среду, 28 июня.

Захарова добавила, что внешний долг Украины из-за выделения средств со стороны стран ЕС и США, продолжает становиться больше. Слова официального представителя МИДа РФ приводят РИА Новости.

«В Брюсселе предлагают создать целевой инструмент «Фонд для Украины»… Фактически речь идет о продолжении деструктивного курса на долговое закабаление и десуверенизации Украины. Это же все делается не безвозмездно. Это представляется так, что они возьмут у России, отдадут киевскому режиму и там еще добавят из своих карманов. На самом-то деле все же в долг, все в долг для Украины», – сказала Захарова.

По ее словам, с такой инициативой выступила Еврокомиссия. Функционирование данного фонда рассчитано с 2024 по 2027 годы.

26 июня Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро. Эти средства пойдут на поставку оружия Киева.

В январе 2023 года ТАСС подсчитал, что за год специальной военной операции на Украине Киев получил от западных «партнеров» порядка 150,8 млрд долларов. Более 48,5 млрд долларов были потрачены на военную поддержку Украины.