Захарова заявила, что Москва не имеет отношения к розыгрышу Мелони

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не имеет отношения к розыгрышу премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом она сообщила на брифинге 9 ноября. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

1 ноября российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с итальянским премьером. Мелони они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Во время разговора политик призналась, что большинство стран «устали от Украины», а также поделилась мнением, что украинский «контрнаступ» идет не так, как ожидалось.

Позже газета Affaritaliani сообщила, что Мелони пришла в ярость после того, как узнала, что разговаривала с пранкерами. По данным источника, виноватым в произошедшем премьер признала дипломатического советника Франческо Тало.

«Не надо распространять ложь о том, что это якобы намеренные действия Российской Федерации и так далее. Это не так, это неправда. Да, есть такой жанр, но зародился он не в нашей стране. Это не наши находки и наработки. Это то, что, можно сказать, поощрялось Западом в качестве одного из способов свободы слова, нового видения мира, новых медиа», – заявила Захарова.

Также официальный представитель российского МИДа обратила внимание на то, что многие СМИ, которые активно обвиняют Москву в организации пранка, «пропускают мимо» слова Мелони о нормальности возводить нацистских преступников-предателей в герои. Захарова заявила, что руководству Италии следовало бы извиниться перед жертвами фашизма и нацизма.

Вован и Лексус регулярно организовывают так называемые пранки. Они общались с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, американским писателем Стивеном Кингом. Разговоры пранкеры публикуют в своих соцсетях.