Захарова заявила, что Запад «не заметил» атаку Киева на Крымский мост

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество предпочло «не замечать» атаку киевского режима на Крымский мост. Так политик высказалась на брифинге, который прошел в четверг, 20 июля.

В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост, в результате чего было разрушено автомобильное полотно. Погибли два человека – мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь попала с травмами в больницу.

«Вы посмотрите реакцию международного сообщества – никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании», – сказала Захарова.

Национальный антитеррористической комитет России (НАК) признал случившееся терактом. Виновниками, по версии НАК, являются украинские спецслужбы. Они официально не брали на себя ответственность.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. В Крыму из-за инцидента пришлось менять логистику, а на самом мосту организовали реверсивное движение. Теперь добраться к другим регионам России также можно через новые территории, или на паромной переправе. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.