Захарова заявила о реабилитации нацизма в современной Германии

Ее точку зрения привело ТАСС. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ указала, что немецкие власти обязаны помнить лучше других то, что происходило 80 лет назад. Шольц и его правительство должны более нетерпимо относиться к идеологиям, подобным той, которая сейчас укрепилась на Украине. Вместо этого они отрицают общеизвестные факты, например то, что Бандера и приверженцы сотрудничали с Третьим рейхом.

«И отсюда вывод закономерный - в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», - подытожила Мария Захарова.