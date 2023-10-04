Захарова заявила о реабилитации нацизма в современной Германии
Фото: [© РИА Новости]
Власти ФРГ отрицают, что украинские националисты в свое время сотрудничали с Гитлером. Они полностью забыли уроки истории.
Ее точку зрения привело ТАСС. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ указала, что немецкие власти обязаны помнить лучше других то, что происходило 80 лет назад. Шольц и его правительство должны более нетерпимо относиться к идеологиям, подобным той, которая сейчас укрепилась на Украине. Вместо этого они отрицают общеизвестные факты, например то, что Бандера и приверженцы сотрудничали с Третьим рейхом.
«И отсюда вывод закономерный - в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», - подытожила Мария Захарова.