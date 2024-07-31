Захарова заявила о риске столкновения ядерных держав из-за гибридной войны
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США и НАТО развязали против России гибридную войну, которая начала угрожать прямым столкновением между ядерными державами. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привели РИА Новости.
Она считает, что США после распада СССР кинулись осваивать политическое пространство, не беря при этом в учет интересы России. Когда Соединенные Штаты получили отпор, они развязали гибридную войну, которая опасна эскалацией.
«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», - указала дипломат.
Захарова также назвала лицемерной либо абсурдной позицию Белого дома, который хочет обособить контроль над вооружениями от общего политического контекста в отношениях между двумя государствами.
Ранее Мария Захарова высказалась по поводу недопуска одной из легкоатлеток на Олимпиаду в Париже. Та была отстранена от состязаний за ношение хиджаба. Дипломат назвала такой факт возмутительным фактом нарушения принципа «спорт вне политики».