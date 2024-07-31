Захарова заявила о риске столкновения ядерных держав из-за гибридной войны

США и НАТО развязали против России гибридную войну, которая начала угрожать прямым столкновением между ядерными державами. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привели РИА Новости .

Она считает, что США после распада СССР кинулись осваивать политическое пространство, не беря при этом в учет интересы России. Когда Соединенные Штаты получили отпор, они развязали гибридную войну, которая опасна эскалацией.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», - указала дипломат.

Захарова также назвала лицемерной либо абсурдной позицию Белого дома, который хочет обособить контроль над вооружениями от общего политического контекста в отношениях между двумя государствами.

Ранее Мария Захарова высказалась по поводу недопуска одной из легкоатлеток на Олимпиаду в Париже. Та была отстранена от состязаний за ношение хиджаба. Дипломат назвала такой факт возмутительным фактом нарушения принципа «спорт вне политики».