Захарова высказалась о недопуске атлетки из Франции на открытие Олимпиады

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказалась о недопуске французской легкоатлетки на открытие Олимпийских игр-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что причиной отказа французской бегунье Сункамбе Силле является ношение хиджаба. Как отметила дипломат, случившееся можно назвать возмутительным актом сегрегации. Об этом она написала в мессенджере.

«Вопреки заявлениям официальных лиц во Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения, несогласных демонстративно и показательно подвергают санкциям», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что такими действиями нарушен главный олимпийский принцип — «спорт вне политики».

Олимпийские игры во французской столице официально начнутся 26 июля. Турнир продлится до 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии не участвуют в турнире. Исключение составили несколько спортсменов из этих стран, которые выступят в нейтральном статусе и в индивидуальных турнирах.

Ранее мы сообщали, что Франция запретила журналистам из России освещать Олимпиаду-2024.