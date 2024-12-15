Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Киев понесет ответственность за гибель российских журналистов. Об этом говорится в ее комментарии ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, опубликованном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что виновные в смерти журналистов «неизбежно понесут заслуженное наказание» и обозначила, что в День памяти следует вспомнить о тех, кто потерял жизнь, исполняя свой профессиональный долг.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших военкора «Известия» Семена Еремина, корреспондента News.ru Никиты Цицаги, журналиста НТВ Валерия Кожина, главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой.

«Не забудем их имена, как павших жертвами украинских неонацистов и их приспешников. Навечно в наших сердцах останутся А. Волошин, И. Корнелюк, А. С. Клян, А. Стенин, Д. Дугина, О. Клоков, М. Фомин (Владлен Татарский), Р. Журавлев, Б. Максудов», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что целенаправленная охота за журналистами является результатом «попустительства западных кураторов киевской клики». Она указала на лицемерие, проявленное в докладе гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, который проигнорировал факты убийств российских журналистов, совершенных в рамках украинского конфликта.

Это, по ее словам, лишь подтверждает двойные стандарты стран Запада в вопросах безопасности журналистов.

Захарова также отметила широкую поддержку со стороны профессионального сообщества, осуждающего политически ангажированную линию ЮНЕСКО. Она подчеркнула, что важно не только сохранить память о погибших, но и предпринять все возможные меры для предотвращения подобных злодеяний в будущем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах посла ФРГ, который обратился с заявлением о мире на Украине.