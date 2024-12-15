Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова отреагировала на заявление посла Германии в России Александера Ламбсдорфа, который ранее заявил о необходимости установления мира на Украине.

Захарова призвала Ламбсдорфа обратиться с этим призывом к правительству ФРГ, отметив, что Берлин играет значительную роль в текущем конфликте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Запад не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине, продолжая поддерживать в ней напряженность.

Захарова также напомнила о роли Германии в организации протестов и поставках вооружений ВСУ. В контексте политической обстановки она указала на отказ Зеленского от рождественского перемирия и неоправданные задержки с возвращением украинских военнопленных.

По ее словам, переговоры о мире были заблокированы украинской стороной под давлением Великобритании и США, что, в свою очередь, ведет к продолжению кровопролития и увеличению числа жертв.

Ранее бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович мог предотвратить конфликт на Украине еще 10 лет назад.