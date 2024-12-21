Глава Татарстана назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что, если раньше нападениям киевского режима подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг атакует мирных жителей.

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон.

«На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания», — написал Минниханов.

По информации SHOT, первым был атакован дом, расположенный в элитном жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса». На здание пришлось два удара БПЛА. Источник также раскрыл детали атаки — в многоквартирном доме сработали системы оповещения, благодаря чему жильцы смогли вовремя эвакуироваться.

Также, по данным SHOT, в Казани был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.