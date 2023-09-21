Захарова: Зеленский перестал быть желанным гостем на Западе

«На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается. Он априори должен был закончиться», – сказала Захарова.

Теперь, по ее словам, Западу придется объяснять своим избирателям, почему Зеленский больше не является героем.

Дипломат предрекла украинскому лидеру незавидную участь. Она напомнила, что Запад взращивал диктаторов, которые затем выходили из-под контроля США. После чего таких экстремистов уничтожали.