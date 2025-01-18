Россия не признает соглашение между Украиной и Великобританией о партнерстве на сто лет и будет решительно реагировать на любые попытки посягательства на акваторию Азовского моря, сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Она отметила, что в соответствии с условиями договора, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности на море, в том числе в акватории Азовского моря. Однако, по мнению дипломата, Киев, несмотря на свои геополитические амбиции, играет лишь второстепенную роль в этом процессе.

«За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне», — указала она.

Мария Захарова напомнила, что после присоединения к Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России. Любые попытки претендовать на Азовское море будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России и получат жёсткий ответ.

Соглашение же между Украиной и Великобританией не имеет значения для РФ и абсолютно ничтожно, подчеркнула представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», — отметила официальный представитель МИД.

По ее мнению, сто лет — это скорее символическая дата, которая не накладывает никаких обязательств. И после того, как падёт диктатура Зеленского или уйдёт в отставку британский премьер-министр Кир Стармер, вряд ли кто-то вспомнит об этом договоре, — подытожила Захарова.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о «столетнем» партнерстве между Украиной и Великобританией.