Британия подписала новое партнерское соглашение с Украиной

В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о «столетнем» партнерстве между Украиной и Великобританией, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Во время визита в Украину, который состоялся в тот же день, Стармер, как было заявлено на Даунинг-стрит, объявит о новой военной помощи для Киева.

Согласно полученной информации, в рамках этого соглашения Великобритания планирует увеличить программу подготовки украинских военнослужащих, а также углубить сотрудничество в области дальнобойного вооружения и разработки нового оружия.

Ранее Великобритания с союзниками по коалиции пообещала передать Украине 30 тыс. новых дронов.