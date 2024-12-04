Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Об отзыве визы Марии Захаровой стало известно перед вылетом российской делегации из Москвы. В МИД России назвали ситуацию «беспрецедентным случаем». Там отметили, что Мальта аргументировала аннулирование документа «не зависящими от нее обстоятельствами». Что подразумевалось под этим уточнять не стали.

Мария Захарова прокомментировала ситуацию. По ее словам «западная гидра вновь строит козни».

«Какие только болезненные фантазии "русофобы в собственном аду" ни пытались реализовать <...> не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения», — отреагировала дипломат в своем Telegram-канале.

Саммит ОБСЕ состоится в Валлетте 5-6 декабря. Запланировано, что участие от России примет министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако на фоне аннулирования визы Захаровой ее присутствие в Мальте остается под вопросом.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда страны мешают приезду Марии Захаровой. Например, в 2023 году самолету Лаврова предварительно отказали в пересечении Болгарии, если на судне будет находиться официальный представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Польша и ряд стран не смогли договориться о бойкоте СМИД ОБСЕ из-за главы МИД РФ.