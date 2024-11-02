Польша и другие «заклятые друзья» России не смогли договориться о бойкоте СМИД ОБСЕ из-за Лаврова

Варшава возмущена вероятностью появления главы МИД России Сергея Лаврова на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте с 5 по 5 декабря нынешнего года. Такое заявление, как сообщает Polsat, сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, в настоящее время Запад пытается понять, что необходимо предпринять в свете визита Лаврова. Однако пока договориться касательно реакции на данный факт Польша и ее западные партнеры так и не смогли.

«В настоящее время решение еще не принято, мы обсуждаем это в кругу союзников», — заключил Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что окончательное решение будет приниматься «группой западных демократий».

В посольстве Мальты в Москве уже подтвердили визит российского министра на островное государство. Там отметили, что приглашение на проведение заседания СМИД ОБСЕ 5–6 декабря «относится ко всем членам», включая представителей Российской Федерации. И добавили, что официальные приглашения будут направлены всем участникам в «надлежащее время».

Ранее мы сообщали, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В Telegram-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр. Позднее в МИД РФ раскрыли, что министр отметил вслед своей обидчице.