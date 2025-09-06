Президент России Владимир Путин заявил, что любые европейские войска на территории Украины будут считаться законной целью для российского оружия. Это заявление, по мнению итальянского издания L’Antidiplomatico , сорвало планы так называемой «коалиции желающих», которая обсуждала размещение сил сдерживания на Украине после прекращения огня.

Издание отмечает, что Путин подчеркнул недопустимость ввода западных войск, связывая этот шаг с возможным вступлением Украины в НАТО, что Москва рассматривает как угрозу своей безопасности. При этом президент России заявил о готовности к контактам с украинской стороной, но сомневается в их целесообразности.

В четверг в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон сообщил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня и намерены прорабатывать юридические и политические гарантии безопасности для Киева.

