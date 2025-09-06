Заявление Путина сорвало планы «коалиции желающих»
L’Antidiplomatico: Владмимр Путин поставил Европу перед выбором
Президент России Владимир Путин заявил, что любые европейские войска на территории Украины будут считаться законной целью для российского оружия. Это заявление, по мнению итальянского издания L’Antidiplomatico, сорвало планы так называемой «коалиции желающих», которая обсуждала размещение сил сдерживания на Украине после прекращения огня.
Издание отмечает, что Путин подчеркнул недопустимость ввода западных войск, связывая этот шаг с возможным вступлением Украины в НАТО, что Москва рассматривает как угрозу своей безопасности. При этом президент России заявил о готовности к контактам с украинской стороной, но сомневается в их целесообразности.
В четверг в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон сообщил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня и намерены прорабатывать юридические и политические гарантии безопасности для Киева.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает удары по Венесуэле для давления на Мадуро.