Трамп рассматривает удары по Венесуэле для давления на Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента Николаса Мадуро, сообщают источники телеканала CNN. Конкретное решение пока не принято, однако изучаются разные варианты, включая поражение объектов наркокартелей и других стратегических целей внутри страны.

По информации источников, стратегическая цель администрации США — вынудить Мадуро покинуть пост. Один из собеседников телеканала отметил, что предпочтительным сценарием для венесуэльского лидера было бы уйти добровольно, однако в противном случае возможен более жесткий вариант давления.

CNN уточняет, что окончательный план действий еще не сформирован, но обсуждение ударов по территории Венесуэлы ведется как часть широкой стратегии США по влиянию на ситуацию в стране и на руководство республики.

Ранее Трамп вернул Пентагону название «Министерство войны».