Закон о запрете склонения к абортам приняли в Калининградской области

Законодательное собрание Калининградской области приняло закон, который запрещает склонять женщин к абортам. Об этом РИА Новости сообщил спикер заксобрания Андрей Кропоткин.

«Большинством голосов закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» принят», – сообщил он.

Таким образом, закон устанавливает штрафы для лиц, которые воздействуют на беременных женщин. Физические лица могут получить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а должностные – от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что склонение женщины к искусственному прерыванию беременности является угрозой для семьи, отцовства, материнства и детей. Склонением может считаться уговор, а также обман, совершенный в отношении беременной.

Исключением считаются случаи, когда прерывание беременности необходимо по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, в Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам. Накануне в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов. Позже такое решение владельцы частных клиник приняли в Курской области.