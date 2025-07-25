Закопайте стюардессу! Откопайте стюардессу! : Зеленский внес законопроект, запрещающий кошмарить НАБУ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, который ограничивает полномочия генерального прокурора в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом стало известно из сообщения УНИАН.

В антикоррупционных ведомствах подтвердили, что документ восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости данных структур, которые еще накануне были на грани полной деморализации и поражения в правах.

Сам Зеленский также в своем вечернем обращении подтвердил, что фактически изменил под нажимом общественности, вышедшей на улицы Киева и других украинских городов, свое прежнее видение и теперь всецело выступает за то, чтобы НАБУ и САП и дальше работали процессуально самостоятельными.

Правда, стоит заметить, что на уличных протестах «переобувание» Зеленского мало отразилось: толпа пока не думает расходиться и готовит ряд новых требований к киевским властям.

Ранее сообщалось, что протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили уже девять городов Украины.