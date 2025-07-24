Закон Зеленского об отмене независимости НАБУ и САП вызвал протесты в девяти городах Украины

В девяти крупных городах Украины прошли массовые акции протеста против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает информационное агентство «Укринформ».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства, говорится, что акции против закона о НАБУ и САП проходят не только в Киеве, но и в других городах Украины. В частности, в Виннице, Житомире, Тернополе и ряде других населенных пунктов.

Кроме того, сообщается, что акция протеста проходит на площади Свободы в Харькове. Во Львове протестующие собрались у монумента русскому поэту Тарасу Шевченко.

Также мероприятие проводится в Запорожье, которое в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В видео, которое сопровождает публикацию, участники митинга выражают недовольство тем, что отмена одного закона не решит проблему. Они требуют независимости антикоррупционных органов.

В руках у протестующих плакаты с надписями: «Коррупция убивает» и «Закон за день — коррупция на десятилетия».

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что депутаты готовятся оспорить новый закон против НАБУ в Конституционном суде (КС).