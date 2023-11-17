Заксобрание Бурятии разрешило эвтаназию безнадзорных животных

Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии разрешил эвтаназию безнадзорных животных в регионе. Соответствующий закон принят 17 ноября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

Отмечается, что для совершения эвтаназии необходимо признать нечипированное животное «невостребованным». Таковым его могут признать, если животное не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней.

Кроме того, эвтаназия разрешена только в том случае, если животное испытывает непереносимые физические страдания, имеет последствия тяжелой травмы, несовместимой с жизнью, является больным и представляет таким образом опасность для человека и других животных. Также такие меры распространены на животных, ранее напавших на человека или проявлявших агрессию в отношении людей.

Авторы закона объясняют проект тем, что система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» имеет недостатки, в связи с чем власти тратят на это значительные средства. Поправки, говорится в пояснительной записке, способствуют обеспечению безопасности для жителей Бурятии, а также гуманному обращению с животными.

В июле 2023 года Государственная дума РФ одобрила законопроект, наделяющий правом регионы принимать самостоятельные решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Кроме того, депутаты запретили самовыгул домашних питомцев.