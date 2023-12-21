Залужный одобрил законопроект о массовой мобилизации на Украине

Главком ВСУ высказался «за» мобилизацию украинцев, однако с соблюдением некоторых условий. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Проект о новой волне мобилизации на Украине уже находится на этапе подготовки. Согласно нему, в зону боевых действий могут призвать около 500 тысяч жителей. Однако Валерий Залужный, как оказалось, выступил лишь против мобилизации женщин. Аналогичную позицию во время пресс-конференции высказал и Владимир Зеленский.

Залужный объяснил, что при мобилизации женщин начнутся массовые выезды за границу, а пункты пропуска уже чрезмерно нагружены.

«Также предлагается исключить из законопроекта нормы, которые представляют обоснования для освобождения инвалидам 2-й группы», — подчеркнул высокопоставленный военный.

При этом депутат Безуглая подчеркнула, что также в будущем отменят отсрочку для студентов Украины, которые получают второе или третье высшее образование, пишет Страна.ua.