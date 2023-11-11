Залужный подал сигнал Москве о готовности к переговорам

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте подал сигнал о готовности к переговорам с Москвой. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он уточнил, что главком понимает, что колоссальные потери среди украинских военнослужащих говорят о том, что Украине нереально победить Россию.

По мнению Соскина, Вооруженные Силы РФ обладают серьезной военной мощью, в связи с чем у Незалежной просто нет шансов одержать победу.