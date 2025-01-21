Залужный рассказал, о чем год назад не хотели слышать Киев и Вашингтон при наступлении

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что год назад Киев и Вашингтон отказались от плана Генерального штаба вести наступление по трем направлениям, приказав сконцентрироваться лишь на одном из них, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что подробностями ситуации Залужный поделился в своей книге «Моя война». По словам экс-главкома, на тот момент обеспечение украинской армии находилось на уровне 50-60%. Инженерные средства оценивались на уровне 10-15%.

«Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», — отметил в своей книге Залужный.

По его словам, между стратегией Генштаба Украины и командованием США были очевидные разногласия, из-за чего в личных беседах представителей украинского ведомства отказывался слушать как глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, так и руководство Украины.

По мнению Залужного, результатом таких провалов в коммуникации между сторонами стала неудачная операция на юге Украины. Тогда, уточнил он, Министерство обороны страны подталкивало Владимира Зеленского к принятию решения о переброске частей ВСУ на восток для «быстрых побед».

Ключевым моментом, который помог изменить ход событий, стал случай с утечкой данных о личном составе ВСУ и военно-техническом обеспечении армии. Информация об этом оказалась в руках журналистов газеты The Washington Post.

По словам Залужного, с редакцией было достигнуто соглашение о снятии материала с публикации. Взамен он предложил взять у него интервью, которое, по его словам, успокоило пыл одних украинцев и «вернуло на землю других».

Осенью 2023 года западная пресса начала сообщать о конфликте между Залужным и Зеленским. После его откровенного интервью The Economist, где экс-главком заявил о тупике в боевых действиях, ситуация лишь ухудшилась. 8 февраля 2024 года Залужного отправили в отставку, после чего он переехал работать в Великобританию.

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