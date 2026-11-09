Не стало сыгравшей в «Брате-2» и «Методе» актрисы Янины Когут

tass: звезда «Брата-2» Янина Когут умерла в возрасте 75 лет после инсульта

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Российская актриса Янина Когут скончалась 7 ноября в возрасте 75 лет. О смерти артистки сообщила ее родственница в беседе с ТАСС.

С 29 октября Когут находилась в реанимации. Причиной смерти стал стволовой инсульт — тяжелое нарушение кровообращения в головном мозге, которое часто приводит к летальному исходу.

Когут родилась 7 мая 1951 года в Подольске. Свое образование она начала с вокального отделения музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Позже окончила актерское отделение Народного университета искусств.

За свою жизнь Когут снялась в 38 фильмах и сериалах. Зрители хорошо помнят ее по таким проектам, как «Небо. Самолет. Девушка», «Брат-2», «Шифр», «Тетя Марта», «Конец света», «Открытый брак» и «Ухожу красиво». Ее работы охватили несколько десятилетий, и в каждой роли она оставалась узнаваемой и характерной.

Ранее стало известно о смерти ведущего «Итальянского радио» Александра Водопьянова.

Актуально

Читайте также

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

Валентина Иванова показала трогательно видео с Тимати и дочерью

Валентина Иванова показала трогательно видео с Тимати и дочерью

Режиссер «Бумера» превратил вокзал Серпухова в декорации 90-х к фильму с Самбурской и Биковичем

Режиссер «Бумера» превратил вокзал Серпухова в декорации 90-х к фильму с Самбурской и Биковичем

Дана Борисова спасла дочь Полину от тюрьмы, забрав заявление о краже

Дана Борисова спасла дочь Полину от тюрьмы, забрав заявление о краже

Новая «Фабрика звезд»: продюсер рассказал об участии сына Пьера Нарцисса

Новая «Фабрика звезд»: продюсер рассказал об участии сына Пьера Нарцисса

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

Светлана Ходченкова показала фото с прогулки в парке

Светлана Ходченкова показала фото с прогулки в парке

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

Звезда «Всех моих детей» Алан Дайзерт умер в 75 лет

Звезда «Всех моих детей» Алан Дайзерт умер в 75 лет

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

Ким Кардашьян узнала о грыже пищевода прямо перед операцией

Ким Кардашьян узнала о грыже пищевода прямо перед операцией

Добавьте mosregtoday.ru в избранное