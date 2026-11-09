Не стало сыгравшей в «Брате-2» и «Методе» актрисы Янины Когут

Российская актриса Янина Когут скончалась 7 ноября в возрасте 75 лет. О смерти артистки сообщила ее родственница в беседе с ТАСС.

С 29 октября Когут находилась в реанимации. Причиной смерти стал стволовой инсульт — тяжелое нарушение кровообращения в головном мозге, которое часто приводит к летальному исходу.

Когут родилась 7 мая 1951 года в Подольске. Свое образование она начала с вокального отделения музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Позже окончила актерское отделение Народного университета искусств.

За свою жизнь Когут снялась в 38 фильмах и сериалах. Зрители хорошо помнят ее по таким проектам, как «Небо. Самолет. Девушка», «Брат-2», «Шифр», «Тетя Марта», «Конец света», «Открытый брак» и «Ухожу красиво». Ее работы охватили несколько десятилетий, и в каждой роли она оставалась узнаваемой и характерной.

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