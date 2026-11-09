Водители, упаковщики, Дед Мороз: топ‑вакансий с высокими ставками в декабре

Склад и доставка

Больше всего в декабре готовы платить водителям и доставщикам: по данным SuperJob, отдельные вакансии обещают свыше ₽190 тыс. в месяц. По данным издания, год назад за развоз новогодних подарков по Москве предлагали до ₽229,8 тыс.

Спрос на упаковщиков тоже вырос: на «Авито Подработке» число таких вакансий за июль — сентябрь увеличилось в 2,3 раза год к году. Средняя ставка — около ₽7,6 тыс. за смену. В Хабаровске фасовщикам подарков год назад предлагали от ₽2,4 тыс. за выход, сообщает издание со ссылкой на данные hh.ru.

Выкладка товара в Омске, Новосибирске, Уфе и других городах год назад оплачивалась от ₽2,2 тыс. за смену. Средняя ставка для работников торгового зала на «Авито Подработке» выросла на 37% год к году — до ₽3804.

Новогодние праздники

По данным издания, в столичном регионе Дед Мороз прошлой зимой мог получать до ₽150 тыс. в месяц, Снегурочка — до ₽120 тыс., по оценке hh.ru. На эти роли в основном претендуют студенты и люди творческих профессий: почти половине исполнителей в 2024 году было не больше 24 лет.

По информации издания, контролер билетов в Москве год назад зарабатывал ₽2,7–5,5 тыс. за смену. Фотограф, снимавший новогодние елки в столичном театре, мог рассчитывать на ₽90 тыс. в месяц и больше, а петербургскому ДК Ленсовета требовался специалист за ₽60–120 тыс.

Торговля и общепит

по информации издания, продавцам на новогодних ярмарках в столице год назад предлагали ₽60–75 тыс. в месяц. По данным «Авито Подработки», спрос на торговый персонал вырос в 2,2 раза год к году, а средняя ставка достигла ₽4,7 тыс. за смену.

По информации издания, ставки поваров и их помощников с прошлого года выросли на 42% — теперь им предлагают ₽5,5 тыс. за выход. Официанту за новогоднюю ночь на банкете в Анапе год назад готовы были заплатить ₽7 тыс.

Промоутеры, раздающие листовки и проводящие дегустации, сейчас получают в среднем ₽3132 за смену — на 55% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что 46% работающих россиян совмещают несколько видов деятельности.