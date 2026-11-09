В Люберцах построят образовательный комплекс на 620 мест

В поселке Красково Люберецкого округа возводят новый образовательный комплекс, который объединит школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, строительство планируют завершить в III квартале 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В школе обустроят актовый зал на 200 зрителей с полноценной сценой, артистической и костюмерной, кабинеты химии, физики и биологии с лабораториями, библиотеку, два спортзала, на улице – футбольное поле и беговые дорожки.

Инспекторы ведомства осуществляют надзор за строительством образовательного комплекса совместно со специалистами ГБУ МО «Мособлстройцнил». Они проверили ход работ: объект готов на 45%, ведется кладка внутренних стен и устройство инженерных сетей. Комплекс возводят рядом с ЖК «Легенда Коренево», застройщик – ООО «СЗ «КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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