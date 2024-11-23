Залужный заявил, что РФ могут полностью истощить системы ПВО Запада всего за 2-3 месяца

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российская армия способна полностью истощить системы противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Западом Украине, всего за 2-3 месяца.

Таким мнением экс-главком поделился в интервью «Украинской правде». Он подчеркнул, что западные страны не смогут поддерживать ВСУ в противостоянии с ВС РФ и вести против России «войну на истощение».

«Страны НАТО до сих пор не ищут способов противодействия «шахедам» и ракетам. Вместо этого полагаются на F-16 и ЗРК, количество которых ограничено, а стоимость — высока», — сказал Залужный.

По его мнению, европейские страны испытывают дефицит средств для перехвата авиабомб. Также Залужный выразил сомнение в том, что какая-либо европейская страна, например, Великобритания, имеет хотя бы 5 тыс. ракет для системы Patriot.

Страны Европы, заключил Залужный, на данный момент не готовы к противостоянию с РФ.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что российская армия к 2027 году может совершить прорыв на фронте.