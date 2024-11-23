Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал прогноз о возможности значительного прорыва на украинском фронте, который может быть осуществлен российской армией в 2027 году.

В интервью «Украинской правде» Залужный заявил, что такой сценарий на поле боя вероятен, поскольку к этому времени ВС РФ смогут накопить достаточное количество ресурсов и «технологических материалов».

Экс-главком украинской армии отметил, что в текущих условиях ни одна из сторон конфликта не в состоянии добиться серьезных успехов. Однако он выразил обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации конфликта.

Москва продолжает настаивать на выполнении целей специальной военной операции (СВО), заявляя о необходимости демилитаризации и денацификации Украины, охраны Донбасса и ликвидации антироссийского анклава в соседнем государстве. Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин уточнил, что хотя цели могут корректироваться с учетом текущей ситуации, их основа остается неизменной.

Кроме того, ранее Путин обозначил условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. К ним относятся вывод украинских войск, признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса. В ответ на эти требования Владимир Зеленский охарактеризовал их как ультиматум.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о начале третьей мировой войны.