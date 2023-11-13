Залужный заявил о тяжелом положении украинских ВС

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил председателю комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Чарльзу Брауну о тяжелом положении для ВСУ на нескольких отдельных частях фронта. Соответствующее заявление он сделал в телефонной беседе с Брауном, рассказал главком в своих социальных сетях .

В посте Залужный сообщил о своих планах на зимний сезон и нуждах своих солдат. По словам главкома, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления все еще являются самыми тяжелыми для продвижения ВСУ. Залужный заявил, что ситуация является сложной, но, по его словам, контролируемой. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают свое наступление на некоторых направлениях.

Известно также, что в своем разговоре, украинский главком и Браун обсудили подготовку солдат и восстановку боеспособности некоторых украинских подразделений.