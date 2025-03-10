Заместитель госсекретаря США Битти распространял слухи о гомосексуальности своего шефа

Даррен Битти, который сейчас исполняет обязанности заместителя госсекретаря, ранее распространял фальшивые слухи о своем нынешнем шефе Марко Рубио. Он обвинял его в гомосексуальности. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сотрудники телеканала обнаружили, что Битти до того, как стал в Госдепе заместителем главы по вопросам публичной дипломатии, размещал посты в социальной сети Х. В них он утверждал, что Рубио является гомосексуалистом. В частности, именно поэтому нынешний госсекретарь якобы задерживался в студенческие годы за нарушение комендантского часа в кампусе.

Битти также называл всех тех, кто голосует за Рубио, его «хорошими песиками» и говорил о том, что у их кумира нет никаких политических перспектив. В то же время в комментарии CNN новый замглавы Госдепа говорит, что работать под начальством Рубио для него стало «невероятной честью».

Ранее сообщалось, что Рубио и Маск устроили перепалку при Трампе. Госсекретарь заявил, что не желает «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». Миллиардер ответно обвинил дипломата в том, что тот не желает в должной мере сокращать штат Госдепартамента.