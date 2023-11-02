В ООН имеется видимый дисбаланс в пользу ставленников Соединенных Штатов ООН. Организация вскоре может повторить судьбу Лиги наций, если эту ситуацию никак не исправить. Соответствующее заявление сделал замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов, его слова передает издание РИА Новости .

Лига наций была организацией-предшественницей ООН, которая перестала существовать в 1946 году.

Венедиктов заявил, что структуры ООН в данный момент используются для того, чтобы «обслуживать» интересы коллективного Запада. Причиной для этого он считает руководящий состав организации, в котором виден дисбаланс в пользу Вашингтонских ставленников и американских союзников в Европе.

Венедиктов отметил, что политик из Штатов или Франции, очевидно, не станет разрывать связь с властями своего государство, заняв пост в ООН. Это и является причиной для такого дисбаланса, и если это никак не исправить, то ООН повторит судьбу Лиги наций, заключил Венедиктов.