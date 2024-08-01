Замглавы краснодарского ГУ МЧС Симоненко подозревают в покушении на убийство

Заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, которого задержали в четверг, 1 августа, на рабочем месте, подозревается в причастности к коррупционным преступлениям, поджогам и убийствам, сообщает ТАСС .

По информации источника, в отношении Симоненко возбудили уголовное дело. Однако, по именно какой статье, не уточняется. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Симоненко назначили на должность замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в октябре 2023 года.

По информации телеканала НТВ, Симоненко претендовал на должность главы регионального управления МЧС после ареста предыдущего руководителя Олега Волынкина. Симоненко был назначен временно исполняющим обязанности главы кубанского управления, однако вскоре прокуратура потребовала уволить его по отрицательным мотивам.

Согласно биографической сводке на сайте краснодарского управления МЧС, Симоненко был награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением в Крымске и Крымском районе Краснодарского края в 2012 году.

В 2015-2016 годах участвовал в работе по организации и сопровождению гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали серийного угонщика автомобилей.