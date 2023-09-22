Замглавы МИД Польши: США должны «охладить горячие украинские головы»

Власти Польши рассчитывают, что Вашингтон вмешается в украинско-польский конфликт из-за зернового спора и «охладит горячие украинские головы», заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24.

По его мнению, разногласия между союзниками нужно как можно быстрее урегулировать.

«Конечно, мы этого не забудем. Думаю, что это важное предостережение для всех нас о том, какие механизмы, к сожалению, работают на Украине и какие интересы там реализуются», – отметил Муларчик.

На Украине остро отреагировали на односторонний запрет Польши на ввоз украинского зерна. В ответ польские политики сделали ряд резких заявлений, а президент Анджей Дуда не стал встречаться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.